«Это не инвестиции»: в ГД оценили договор США и Украины по АЭС

Договор украинского «Энергоатома» и американской Westinghouse Electric о строительстве нового энергоблока Хмельницкой АЭС — «чистой воды политика, а не инвестиции и технологии», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы и член комитета ГД по энергетике Валерий Селезнёв. Парламентарий отметил, что Киев в любом случае давно зависит от чужих разработок.

Технологии идут вслед за инвестициями, мир достаточно глобален, раньше-то Украина была в составе Советского Союза, естественно была интегрирована своей экономикой и технологией с нами. Сейчас пытается на фоне существующих санкций искать иных внешних партнёров, которые поддерживали бы её. Так же, как, допустим, буквально на днях Украина закупила, вопреки тому, что имеет свой уголь, по гораздо большей цене уголь у США, — подчеркнул Селезнёв.

Сумма договора «Энергоатома» и Westinghouse Electric — около $30 млрд. Проект подразумевает не только возведение нового энергоблока Хмельницкой АЭС, но и реализацию ещё четырёх реакторов по американской технологии. Хмельницкая АЭС была последней из введённых в эксплуатацию в советский период. Первые киловатты начали вырабатываться в 1987-м. Второй энергоблок запустили только в декабре 2005-го. Третий и четвёртый формально находятся в стадии возведения и по плану должны быть готовы к 2025 году.

Изначально достраивать Хмельницкую АЭС собирались вместе с РФ. В 2010 году Киев заключил с Москвой соответствующее соглашение. Однако в 2015 году украинские власти отказались от сотрудничества с Россией. Документы представители США и Украины подписали во время визита лидера Украины Владимира Зеленского в США. 1 сентября он должен встретиться с главой США Джо Байденом.

Ранее Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за «коррупции, манипуляций и шантажа».