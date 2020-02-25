Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков рассказал о причинах своей отставки и о том, что не планирует возвращаться на госслужбу. В интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову он подчеркнул, что решение покинуть пост исходило от него самого.

Сам. Это была чистая самоволка, — заявил он.

При этом он подтвердил, что его отставка связана со сменой курса на украинском направлении.

Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился, — отметил Сурков.

Он напомнил, что хотел уйти в отставку ещё в 2013 году. Уже тогда, по признанию политика, он понял, что ему «нет места в системе». Кроме того, Сурков заметил, что достаточно долго занимался внутренней политикой и когда ему предложили выбрать украинское направление, с энтузиазмом согласился.

Я почувствовал просто, вернее, почуял — будет большое дело. Догадался уже тогда, когда ничего ещё не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом. Серьёзная. С жертвами и санкциями, — приводит его слова «Интерфакс».

Сурков добавил, что по-прежнему будет заниматься политикой, но его возвращение на госслужбу исключено.

Об отставке Суркова стало известно 27 января. 18 февраля российский лидер Владимир Путин освободил Суркова от занимаемой должности, писал NEWS.ru.

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