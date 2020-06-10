Эстонский МИД вручил послу РФ ноту о якобы нарушении воздушной границы

Министерство иностранных дел Эстонии вручило российскому послу ноту о якобы нарушении воздушной границы страны самолётом России.
10 июня с. г. посол М. Петров был приглашён в МИД Эстонии, где ему было сообщено о нарушении российским самолётом утром того же дня воздушной границы страны и вручена соответствующая нота по данному поводу, — сообщает российская дипмиссия в Twitter.
По сообщению на сайте ВС Эстонии, самолёт TU204-300 вошёл в воздушное пространство страны и пробыл там менее минуты. Отмечается, что судно не отзывалось и не связывалось со службой воздушного движения Эстонии.
Ранее правительство Эстонии ввело запрет на полёты в страны с высоким риском заболевания коронавирусом, включив в этот список и Россию, писал NEWS.ru.