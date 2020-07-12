ЕС заявил о «глубокой озабоченности» из-за решения России и Китая по Сирии

Евросоюз назвал неконструктивным подход России и Китая к голосованию в Совбезе ООН по резолюции о трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Европейские чиновники заявили, что сейчас Сирия наиболее сильно нуждается в помощи из-за пандемии коронавируса.
Россия и Китай неоднократно накладывали вето на резолюцию. Документ был принят, но для ООН доступен лишь один из двух пропускных пунктов. Поставки можно будет осуществлять только через пункт «Баб-эль-Хава», расположенный на границе с Турцией.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич заявили, что действия РФ и Китая «вызывают глубокую озабоченность». Всего резолюция был поддержана 12 членами Совбеза ООН,
Москва считает, что нужно постепенно сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии. Предлагалось сохранить поставки на полгода через контрольно-пропускной пункт «Баб-эль-Хава». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пояснял, что названные гуманитарными объекты на самом деле используются террористами. Проекты российской резолюции по Сирии были отклонены Совбезом ООН 11 июня и 9 июля.
Как ранее писал NEWS.ru, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил, что Россия воздержалась от голосования по Сирии из-за разочарования тем, как авторы резолюции осуществляли процесс её согласования. Дипломат подчеркнул, что этот процесс омрачался лицемерием, нерасторопностью, а также неуважением к правилам Собвеза ООН.
Гуманитарная помощь доставлялась в Сирию через пограничные переходы «Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям», которые расположены на границе с Турцией. Мандат пропускных пунктов истёк 10 июля. Принятие резолюции было необходимо для продолжения работы этих пунктов.
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