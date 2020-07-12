ЕС заявил о «глубокой озабоченности» из-за решения России и Китая по Сирии

https://static.news.ru/photo/11007d62-c477-11ea-8e9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralph Peters/Global Look Press

Евросоюз назвал неконструктивным подход России и Китая к голосованию в Совбезе ООН по резолюции о трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Европейские чиновники заявили, что сейчас Сирия наиболее сильно нуждается в помощи из-за пандемии коронавируса.

Россия и Китай неоднократно накладывали вето на резолюцию. Документ был принят, но для ООН доступен лишь один из двух пропускных пунктов. Поставки можно будет осуществлять только через пункт «Баб-эль-Хава», расположенный на границе с Турцией.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич заявили, что действия РФ и Китая «вызывают глубокую озабоченность». Всего резолюция был поддержана 12 членами Совбеза ООН, сообщает «Интерфакс».

Москва считает, что нужно постепенно сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии. Предлагалось сохранить поставки на полгода через контрольно-пропускной пункт «Баб-эль-Хава». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пояснял, что названные гуманитарными объекты на самом деле используются террористами. Проекты российской резолюции по Сирии были отклонены Совбезом ООН 11 июня и 9 июля.

Как ранее писал NEWS.ru, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил, что Россия воздержалась от голосования по Сирии из-за разочарования тем, как авторы резолюции осуществляли процесс её согласования. Дипломат подчеркнул, что этот процесс омрачался лицемерием, нерасторопностью, а также неуважением к правилам Собвеза ООН.

Гуманитарная помощь доставлялась в Сирию через пограничные переходы «Баб-эль-Хава» и «Баб-эс-Салям», которые расположены на границе с Турцией. Мандат пропускных пунктов истёк 10 июля. Принятие резолюции было необходимо для продолжения работы этих пунктов.