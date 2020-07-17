Эрдоган: Египет не имеет права поддерживать Халифу Хафтара в Ливии

https://static.news.ru/photo/bb8fd5a0-c839-11ea-a1a2-fa163e074e61_660.jpg Халифа Хафтар Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Действия Египта в Ливии по оказанию помощи главе Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару носят незаконный характер, рассказал 17 июля 2020 года журналистам глава Турции Реджеп Эрдоган.

В Ливии есть законное правительство (Файеза) Сарраджа, и есть незаконный мятежник Хафтар. Продолжается противостояние между теми, кто поддерживает законную власть Ливии, и теми, кто на стороне путчиста Хафтара. Все их действия являются незаконными, — цитирует лидера РИА Новости.

Политик отметил, что Анкара не бросит Ливию «в одиночестве», так как Турция взяла на себя ответственность за ситуацию в африканской стране и поможет «ливийским братьям». Таким образом Эрдоган отреагировал на встречу президента Египта Абделя Фаттаа ас-Сиси с жителями Ливии. Представитель Каира заявил, что не станет бездействовать перед лицом прямой угрозы безопасности Египта и соседней страны.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, когда протестующие, поддержанные НАТО, убили авторитарного лидера страны Муаммара Каддафи. Большинство стран признало власть в Ливии правительства национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа. С 2014 года ему противостоит армия маршала Халифы Хафтара, которая подчиняется альтернативному правительству страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская сторона призывает всех участников конфликта в Ливии прекратить боевые действия, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, сейчас необходимо запустить инклюзивный политический диалог на основе соответствующих резолюций СБ ООН.