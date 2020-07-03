Электронное голосование могут задействовать на выборах в Госдуму

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал о расширении использования формата электронного голосования. По его словам, такой способ волеизъявления могут задействовать на выборах в Государственную думу.
Он отметил, что власти планируют расширить практику голосования в Сети. Для этого в парламенте создадут соответствующие законодательные инициативы,
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было с 25 июня. Одновременно с этим в Москве и Нижегородской области проходило онлайн-голосование, которое завершилось 30 июня. Россиянам предложили только два варианта ответа: «Да» и «Нет».
При этом один из интернет-пользователей смог испортить электронный бюллетень. Участник плебисцита не стал выбирать ответ «Да» или «Нет». Вместо этого он написал в коде «что-то третье» и отправил такой результат. По словам главы управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артёма Костырко, сделать результат голосования в Сети недействительным можно, остановив транзакцию между кликом мышки и попаданием её в криптобиблиотеку собственного компьютера. Для таких манипуляций необходимо иметь стандартные навыки разработчика, отметил он.
В целом же электронное голосование прошло без каких-либо эксцессов. Как писал NEWS.ru, в Москве изменения в Конституцию поддержали 62,33% участников плебисцита. 37,67% проголосовали против.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен