Электронное голосование могут задействовать на выборах в Госдуму

https://static.news.ru/photo/30ff70a2-bd45-11ea-8522-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал о расширении использования формата электронного голосования. По его словам, такой способ волеизъявления могут задействовать на выборах в Государственную думу.

Он отметил, что власти планируют расширить практику голосования в Сети. Для этого в парламенте создадут соответствующие законодательные инициативы, передаёт «Интерфакс».

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было с 25 июня. Одновременно с этим в Москве и Нижегородской области проходило онлайн-голосование, которое завершилось 30 июня. Россиянам предложили только два варианта ответа: «Да» и «Нет».

При этом один из интернет-пользователей смог испортить электронный бюллетень. Участник плебисцита не стал выбирать ответ «Да» или «Нет». Вместо этого он написал в коде «что-то третье» и отправил такой результат. По словам главы управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артёма Костырко, сделать результат голосования в Сети недействительным можно, остановив транзакцию между кликом мышки и попаданием её в криптобиблиотеку собственного компьютера. Для таких манипуляций необходимо иметь стандартные навыки разработчика, отметил он.

В целом же электронное голосование прошло без каких-либо эксцессов. Как писал NEWS.ru, в Москве изменения в Конституцию поддержали 62,33% участников плебисцита. 37,67% проголосовали против.