Эксперты предложили ответить на ограничения ЕС длинным списком санкций

https://static.news.ru/photo/134b16ba-0ee9-11eb-9121-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Ответные меры России на введённые Евросоюзом санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным должны затронуть большой круг лиц, приложивших руку к подобному решению в Брюсселе, считает политолог из ВШЭ Олег Матвейчев.

Считаю, что зеркальные меры абсолютно точно надо вводить против тех людей, которые нагло, пренебрегая нормами международного права и вообще любого права, занимались тем, что клеветали на нашу страну и лоббировали всевозможные санкции, — сообщил он радио Sputnik.

Он отметил, что этот список может получиться обширным, так как туда должны попасть как представители властей Германии, так и чиновники из других стран, делавшие неподкреплённые фактами заявления об отравлении «Новичком». Также, по его мнению, санкции должны коснуться представителей СМИ за распространение ложной информации, военных медиков, германских парламентариев и др.

Также Матвейчев отметил, что история с «Новичком» указывает на возможную причастность к этой «антироссийской операции» британских спецслужб.

В то же время другой эксперт — президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко — назвал санкции ЕС нелогичными.

Должно же быть хоть какое-то обоснование, хоть какой-то намёк. Я глубоко убеждён, что, что бы там ни произошло с Навальным (а мы пока не понимаем на самом деле, что там произошло), но очевидно, что ни Кириенко, ни Ярин к этому никакого отношения не имеют, — заявил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал ЕС ответные санкции после введённых Брюсселем мер в отношении шестерых россиян из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

ЕС 15 октября ввёл санкции против российских чиновников из-за ситуации с Навальным. В чёрный список Евросоюза включены глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и ещё четыре высокопоставленных российских чиновника.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было. 7 октября Берлин заявил, что поскольку Россия не предоставляет никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, адресные санкции против ответственных за это лиц в РФ неизбежны.