Эксперт прокомментировал требование США к РФ прекратить разработки ракет

https://static.news.ru/photo/7c68fbd2-cc02-11ea-970a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Требование Соединённых Штатов к России прекратить разработки ядерных ракет говорит о страхе США перед мощью РФ, заявил эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов.

США очень отстают от России в области ракетных технологий. Поэтому, естественно, США пугают новейшие разработки, их пугает, что Россия впереди, — сказал Глазунов в эфире радио Sputnik.

По его словам, США боятся, что Россия может продвинуться дальше в этой сфере, а Вашингтон ещё больше отстанет.

Односторонние требования, по мнению эксперта, не приведут ни к чему — если США хотят, чтобы Россия отказалась от разработки, то они сами должны пойти на какие-то уступки.

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что нет никакого оправдания внедрению таких типов ракет, которые создаёт Россия. Он считает, что такое оружие вообще не должно существовать. Он подчеркнул, что уже напрямую говорил российскими партнёрам, что нужно прекратить эти «дестабилизирующие разработки». Заявления эти он сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, где его кандидатура рассматривалась на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова Маршалла Биллингси. Он назвал их «летающим Чернобылем», отметив, что такое оружие вообще не должно существовать, писал NEWS.ru.