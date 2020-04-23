Эксперт оценил желание США вытеснить РФ с рынка ядерных технологий

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Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал новую стратегию Минэнерго США, согласно которой Россию и Китай нужно вытеснить с рынка ядерных технологий. По его словам, Вашингтон всегда стремился быть лидером, однако в текущей реальности уже давно не догоняет своих соперников.

Это мы видим даже по результатам борьбы с коронавирусом — США не являются примером для других государств. Так и в других сферах у них уходит инициатива, — подчеркнул он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Россия, и Китай довольно успешно осваивают высокотехнологичные сферы, их США уже не могут догнать их.

Потуги тех, кто пишет такие стратегии, сводятся к пропагандистским попыткам напомнить, что США когда-то были в режиме однополюсного мира. Но сегодня эта модель рассыпается, — заключил Кошкин.

Ранее NEWS.ru писал, что Соединённые Штаты хотят стать мировым лидером на рынке ядерных технологий. Для этого они считают необходимым вытеснить из этой сферы Россию и Китай. Такая задача прописана в стратегии Министерства энергетики США. Документ передан на рассмотрение президента Дональда Трампа.