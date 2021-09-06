Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему власть оставит пенсионный возраст

Бывший сотрудник Министерства финансов, президент Ассоциации независимых центров экономического анализа Олег Буклемишев пояснил, почему россиянам не стоит ждать снижения пенсионного возраста. Власть, которая с таким трудом принимала пенсионную реформу, не будет её отменять, пишут «Ведомости».

Все законопроекты о снижении пенсионного возраста являются популистскими, считает эксперт.

Популистская мера, которую точно никто не будет принимать, — это возврат прежнего пенсионного возраста, особенно если учесть, с каким трудом реформа принималась, — заявил финансист.

По словам Буклемишева, большинство инициатив, которые разрабатываются перед выборами в Госдуму, в итоге останутся без поддержки. Дело в том, что каждый проект не только нужно рассматривать в отдельности, но и просчитывать, где брать деньги на его финансирование.

Так, на реализацию проекта ЛДПР о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей и более, по словам эксперта, не хватит не только одного, но и двух бюджетов страны.

Ранее коммунисты внесли в Госдуму законопроект о возвращении старого пенсионного возраста — 60 лет для мужчин и 55 для женщин. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в КПРФ считают, что установка пенсионного возраста на нынешней границе влечёт рост смертности пожилых людей и ухудшает их здоровье, при этом не снижает должным образом нагрузку на бюджет.