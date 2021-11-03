Экс-сотрудник АП рассказал, как олигархи готовили войну Медведева с Путиным

Бывший сотрудник администрации президента Дмитрий Журавлёв рассказал, что олигархи из 90-х хотели столкнуть лбами Владимира Путина и Дмитрия Медведева и устроить между ними войну. Однако из этого ничего не вышло, приводит слова политолога ИА «Реалист».
По словам Журавлёва, для этого олигархи в 2008–2012 годах
Но на тот момент, поясняет эксперт, Медведев ничем не отличался от Путина.
Они видели путь развития России в рыночной экономике, но тяготели к жёсткой вертикали управления. Во внешней политике старались вписаться в западный мир, но требовали хотя бы минимального учёта интересов России. Поэтому ни о каком конфликте между Путиным и Медведевым не могло быть и речи, — резюмировал Журавлёв.
Ранее сообщалось, что после того как Владимир Путин инициировал самую масштабную политическую реформу в стране за всё время своего нахождения у власти, интересующиеся политикой люди стали строить предположения о том, как будет выглядеть новая власть после 2024 года. Одним из возможных вариантов называли возвращение на пост главы государства третьего российского президента Дмитрия Медведева, однако, похоже, его шансы совсем невелики.