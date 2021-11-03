Экс-сотрудник АП рассказал, как олигархи готовили войну Медведева с Путиным

Бывший сотрудник администрации президента Дмитрий Журавлёв рассказал, что олигархи из 90-х хотели столкнуть лбами Владимира Путина и Дмитрия Медведева и устроить между ними войну. Однако из этого ничего не вышло, приводит слова политолога ИА «Реалист».

По словам Журавлёва, для этого олигархи в 2008–2012 годах придумали миф о двух башнях Кремля: консервативно-силовой и либерально-экономической. Лидером первой башни богатеи объявили Путина, первенство над второй отдали Медведеву. Согласно их плану Медведев должен был поддержать на выборах либеральные партии, которые впоследствии помогли бы ему занять пост президента.

Но на тот момент, поясняет эксперт, Медведев ничем не отличался от Путина.

Они видели путь развития России в рыночной экономике, но тяготели к жёсткой вертикали управления. Во внешней политике старались вписаться в западный мир, но требовали хотя бы минимального учёта интересов России. Поэтому ни о каком конфликте между Путиным и Медведевым не могло быть и речи, — резюмировал Журавлёв.

Ранее сообщалось, что после того как Владимир Путин инициировал самую масштабную политическую реформу в стране за всё время своего нахождения у власти, интересующиеся политикой люди стали строить предположения о том, как будет выглядеть новая власть после 2024 года. Одним из возможных вариантов называли возвращение на пост главы государства третьего российского президента Дмитрия Медведева, однако, похоже, его шансы совсем невелики.