В ГД объяснили публикацию переписки Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ

«Так называемый Запад», считающийся «партнёром» России, всё время пытается выставить её агрессором, угрозой «всему, опять-таки в кавычках цивилизованному миру», искажает позицию Москвы по разным проблемам, поэтому МИД РФ пошёл на беспрецедентный шаг и опубликовал переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии — Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом соответственно, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

Позицию РФ постоянно искажают. РФ так называемый западный мир, считающийся нашим партнёром в кавычках, всё время пытается выставить её агрессором, угрозой всему, опять-таки в кавычках, цивилизованному миру. В силу этого обстоятельства приходиться идти на беспрецедентные меры. Наши европейские партнёры, к сожалению, в значительной степени находятся в русле той политики, которую диктуют им США. Надеюсь, что не совсем всё [они будут делать по их указке], — считает Бородай.

Он добавил, что зависимость от Вашингтона выражается в позиции Европы по конфликту в Донбассе, хотя «многие политики в ЕС всё прекрасно понимают, что там происходит, но не реагируют так, как им положено». Бородай подытожил, что, к сожалению, «собственной воли не имеет».

До этого МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Это сделано для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно «нормандской» встречи министров. В ведомстве добавили, что позиция РФ, а также её роль в урегулировании ситуации в Донбассе и подходы к проведению министерской встречи в «нормандском формате» часто искажаются.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обвинил Москву в деструктивном подходе к переговорам в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе.