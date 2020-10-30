«Единая Россия» рассчитывает на большинство

«Единая Россия» планирует обеспечить себе конституционное большинство в следующем созыве Государственной думы, получив не менее 301 депутатского мандата и набрав при этом более 40% по партийным спискам. Такое заявление в интервью телеканалу RTVI, основанному российским бизнесменом Владимиром Гусинским, сделал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, разошлись в оценке амбициозных целей ЕР, сравнив выступление одного из лидеров единороссов с попыткой морального давления на соперника перед боксёрским поединком.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак
Это реально достижимый результат. И задачу мы себе ставим по списочной части более 40%. И сейчас, тестируя нынешний состав наших одномандатников, мы понимаем, что при обновлении в среднем фракции, цифра, на которую мы, скорее всего, выйдем, — 50%. У нас устойчиво есть 50% электорально сильных кандидатов, — заявил Турчак.
Один из лидеров единороссов также подчеркнул, что кандидаты от партии готовы к дебатам и никогда не отказываются от участия в них. Кроме того, «Единую Россию» не пугают такие оппозиционные технологии, как «умное голосование», которое, как признался сам Турчак, в партии власти называют «унылым».
Интересно, что предвыборные тезисы «Единой России» прозвучали не в эфире «России 24» или «России 2», а в программной сетке весьма оппозиционно настроенного по отношению к российским властям канала RTVI, основанного опальным российским медиамагнатом Владимиром Гусинским в 1997 году. На следующий день стало известно, что некоторые сотрудники редакции
Впрочем, по мнению управляющего партнёра KGD Group Григория Добромелова, выбор телеканала RTVI в качестве источника для программного заявления единороссов с технологической точки зрения сделан правильно.
«Единая Россия» стремится позиционировать себя как центристская партия, и для них важно в том числе посылать сигналы разным целевым аудиториям. Более того, если бы подобное заявление прозвучало в эфире «России 24», то все восприняли бы это как типичную скучную фразу, а заявление в эфире RTVI тут же вызывает интерес.
При этом сам результат «Единой России» на предстоящих выборах политолог считает легко достижимым на фоне того, что основные конкуренты единороссов — КПРФ и ЛДПР — «в нынешнем своём состоянии из своего электорального гетто».
«Единая Россия» в любом случае будет находиться в диапазоне 40–45%, если не произойдёт каких-то форс-мажоров. И проблема здесь не в том, что нет оппозиционных настроений у людей. Рейтинг у самой партии власти сейчас где-то в районе 35% стабильно болтается, и при определённых усилиях — и технологических, и административных — он от 35% может добежать и до 40%, — полагает эксперт.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв увидел в заявлении Турчака осторожный оптимизм, помноженный на российские выборные реалии.
Лично я считаю, что с учётом роста числа электорально управляемых регионов у партии есть шанс дойти и до 50%. В основном усилиями местных и региональных администраций и построенных ими выборных машин. Но и сама партия может добавить себе очков, доказав до выборов свою полезность избирателям.
Что касается округов, то здесь Калачёв уверен, у ЕР будет преимущество не только за счёт подбора кадров, но и административного ресурса и отсева избиркомами неугодных власти кандидатов. Политолог напомнил, что в прошлый раз считанные единицы несогласованных кандидатов смогли победить в округах.
В этот раз с учётом социально-экономической ситуации всё может быть сложнее, но вполне решаемо. Инструментарий для решения проблемы широк. Так что заявленные Турчаком планы сегодня выглядят вполне реальными. Даже в условиях снижения рейтинга партии, — резюмировал он.
По мнению президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, было бы странно, если бы ЕР не ставила перед собой такие амбициозные цели.
Каждая действующая политическая сила стремится к большинству. Поэтому мы и ожидаем конкурентную и острую кампанию по выборам ГД РФ. Ну и моральное давление на соперников в политике никто не отменял. Как у боксёров перед поединком — они смотрят друг другу в глаза, стараясь обезволить.
Поэтому заявления Турчака ещё до начала избирательной кампании выглядят вполне уместно, уверен эксперт.
Озвученные секретарём Генсовета «Единой России» KPI выглядят реальными и достижимыми, также считает политолог Антон Хащенко.
В целом в планах сохранить конституционное большинство нет ничего невозможного. Это вполне вероятный сценарий. Даже сегодняшний рейтинг партии в 31–33% плюс, учитывая тех, кто на выборы не придёт и не определился с симпатиями, легко трансформируется в 40% плюс по спискам. И это ещё далеко не активная фаза кампании с мобилизацией, активным продвижением собственной повестки, а она, очевидно, у «Единой России» будет. Так что 40% — это, скорее, даже программа-минимум, при определённых благоприятных условиях эта цифра может быть и около 50% или даже выше. Это то, что касается списков. По одномандатным округам тоже вполне понятная история. У ЕР много сильных одномандатников плюс, насколько я понимаю, есть серьёзные намерения прилично обновить состав кандидатов, а значит и усилиться.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко назвал озвученные партийные планы «большой программой-максимум».
При определённых условиях этот сценарий, на мой взгляд, возможен. Даже если результаты будут более скромные, сама по себе подобного рода амбициозная цель должна мобилизовать партийцев. Знаете, как учат в боксе или карате, бить надо не в мишень, а сквозь неё.
Политолог Аббас Галлямов, со своей стороны, уверен, что такой результат «Единая Россия» сможет обеспечить только за счёт массовых фальсификаций. По его словам, возможности электорального роста единороссов исчерпаны, а партия власти, как и система в целом, вступила в полосу своего заката.