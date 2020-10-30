«Единая Россия» рассчитывает на большинство

«Единая Россия» планирует обеспечить себе конституционное большинство в следующем созыве Государственной думы, получив не менее 301 депутатского мандата и набрав при этом более 40% по партийным спискам. Такое заявление в интервью телеканалу RTVI, основанному российским бизнесменом Владимиром Гусинским, сделал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, разошлись в оценке амбициозных целей ЕР, сравнив выступление одного из лидеров единороссов с попыткой морального давления на соперника перед боксёрским поединком.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в эфире телеканала RTVI практически с программным заявлением о целях и задачах партии власти на ближайших выборах в Госдуму. По его словам, единороссы рассчитывают получить не менее 301 мандата в Госдуме, сформировав конституционное большинство.

Это реально достижимый результат. И задачу мы себе ставим по списочной части более 40%. И сейчас, тестируя нынешний состав наших одномандатников, мы понимаем, что при обновлении в среднем фракции, цифра, на которую мы, скорее всего, выйдем, — 50%. У нас устойчиво есть 50% электорально сильных кандидатов, — заявил Турчак.

Один из лидеров единороссов также подчеркнул, что кандидаты от партии готовы к дебатам и никогда не отказываются от участия в них. Кроме того, «Единую Россию» не пугают такие оппозиционные технологии, как «умное голосование», которое, как признался сам Турчак, в партии власти называют «унылым».

Андрей Турчак Григорий Сысоев/РИА Новости

Интересно, что предвыборные тезисы «Единой России» прозвучали не в эфире «России 24» или «России 2», а в программной сетке весьма оппозиционно настроенного по отношению к российским властям канала RTVI, основанного опальным российским медиамагнатом Владимиром Гусинским в 1997 году. На следующий день стало известно, что некоторые сотрудники редакции объявили о своём уходе в связи с интервью Турчака, которое они охарактеризовали как «комплементарное».

Впрочем, по мнению управляющего партнёра KGD Group Григория Добромелова, выбор телеканала RTVI в качестве источника для программного заявления единороссов с технологической точки зрения сделан правильно.

«Единая Россия» стремится позиционировать себя как центристская партия, и для них важно в том числе посылать сигналы разным целевым аудиториям. Более того, если бы подобное заявление прозвучало в эфире «России 24», то все восприняли бы это как типичную скучную фразу, а заявление в эфире RTVI тут же вызывает интерес. Григорий Добромелов управляющий партнёр KGD Group управляющий партнёр KGD Group

При этом сам результат «Единой России» на предстоящих выборах политолог считает легко достижимым на фоне того, что основные конкуренты единороссов — КПРФ и ЛДПР — «в нынешнем своём состоянии из своего электорального гетто».

«Единая Россия» в любом случае будет находиться в диапазоне 40–45%, если не произойдёт каких-то форс-мажоров. И проблема здесь не в том, что нет оппозиционных настроений у людей. Рейтинг у самой партии власти сейчас где-то в районе 35% стабильно болтается, и при определённых усилиях — и технологических, и административных — он от 35% может добежать и до 40%, — полагает эксперт.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв увидел в заявлении Турчака осторожный оптимизм, помноженный на российские выборные реалии.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Лично я считаю, что с учётом роста числа электорально управляемых регионов у партии есть шанс дойти и до 50%. В основном усилиями местных и региональных администраций и построенных ими выборных машин. Но и сама партия может добавить себе очков, доказав до выборов свою полезность избирателям. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Что касается округов, то здесь Калачёв уверен, у ЕР будет преимущество не только за счёт подбора кадров, но и административного ресурса и отсева избиркомами неугодных власти кандидатов. Политолог напомнил, что в прошлый раз считанные единицы несогласованных кандидатов смогли победить в округах.

В этот раз с учётом социально-экономической ситуации всё может быть сложнее, но вполне решаемо. Инструментарий для решения проблемы широк. Так что заявленные Турчаком планы сегодня выглядят вполне реальными. Даже в условиях снижения рейтинга партии, — резюмировал он.

По мнению президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, было бы странно, если бы ЕР не ставила перед собой такие амбициозные цели.

Каждая действующая политическая сила стремится к большинству. Поэтому мы и ожидаем конкурентную и острую кампанию по выборам ГД РФ. Ну и моральное давление на соперников в политике никто не отменял. Как у боксёров перед поединком — они смотрят друг другу в глаза, стараясь обезволить. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Поэтому заявления Турчака ещё до начала избирательной кампании выглядят вполне уместно, уверен эксперт.

Андрей Турчак Екатерина Штукина/РИА Новости

Озвученные секретарём Генсовета «Единой России» KPI выглядят реальными и достижимыми, также считает политолог Антон Хащенко.

В целом в планах сохранить конституционное большинство нет ничего невозможного. Это вполне вероятный сценарий. Даже сегодняшний рейтинг партии в 31–33% плюс, учитывая тех, кто на выборы не придёт и не определился с симпатиями, легко трансформируется в 40% плюс по спискам. И это ещё далеко не активная фаза кампании с мобилизацией, активным продвижением собственной повестки, а она, очевидно, у «Единой России» будет. Так что 40% — это, скорее, даже программа-минимум, при определённых благоприятных условиях эта цифра может быть и около 50% или даже выше. Это то, что касается списков. По одномандатным округам тоже вполне понятная история. У ЕР много сильных одномандатников плюс, насколько я понимаю, есть серьёзные намерения прилично обновить состав кандидатов, а значит и усилиться. Антон Хащенко политолог политолог

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко назвал озвученные партийные планы «большой программой-максимум».

При определённых условиях этот сценарий, на мой взгляд, возможен. Даже если результаты будут более скромные, сама по себе подобного рода амбициозная цель должна мобилизовать партийцев. Знаете, как учат в боксе или карате, бить надо не в мишень, а сквозь неё. Евгений Минченко президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

Политолог Аббас Галлямов, со своей стороны, уверен, что такой результат «Единая Россия» сможет обеспечить только за счёт массовых фальсификаций. По его словам, возможности электорального роста единороссов исчерпаны, а партия власти, как и система в целом, вступила в полосу своего заката.