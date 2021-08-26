«Единая Россия» опубликовала предвыборную программу
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:17, 27 августа 2021
Фото: duma.gov.ru
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Партия «Единая Россия» опубликовала предвыборную программу к выборам в Госдуму. Её полный текст появился на официальном сайте партии.
В основе нашей политики — интересы граждан России. Ценности патриотизма и служения Отечеству, реальные дела, направленные на решение насущных проблем людей, — заявлено в программе.
Она разделена на два блока. В первом, обозначенном как «Благополучие людей», приоритетами названы высокая оплата труда, ценность традиционной семьи и детей, здоровье граждан, поддержка граждан с ограниченными возможностями, современный уровень образования и науки, комфортная городская среда, забота об экологии, развитие цифровых технологий.
Во втором блоке под названием «Сильная Россия» среди главных пунктов обозначены развитие экономики, развитие сельского хозяйства, развитие регионов и транспорта, внимание к культуре и традициям, гражданская солидарность и молодёжная политика, защита суверенитета страны.
Согласно опросу Левада-Центра (признан в РФ иностранным агентом), с апреля 2019 года по апрель 2021 года доля готовых проголосовать за «Единую Россию» упала с 25% до 15%.