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Партия «Единая Россия» опубликовала предвыборную программу к выборам в Госдуму. Её полный текст появился на официальном сайте партии.

В основе нашей политики — интересы граждан России. Ценности патриотизма и служения Отечеству, реальные дела, направленные на решение насущных проблем людей, — заявлено в программе.

Она разделена на два блока. В первом, обозначенном как «Благополучие людей», приоритетами названы высокая оплата труда, ценность традиционной семьи и детей, здоровье граждан, поддержка граждан с ограниченными возможностями, современный уровень образования и науки, комфортная городская среда, забота об экологии, развитие цифровых технологий.

Во втором блоке под названием «Сильная Россия» среди главных пунктов обозначены развитие экономики, развитие сельского хозяйства, развитие регионов и транспорта, внимание к культуре и традициям, гражданская солидарность и молодёжная политика, защита суверенитета страны.