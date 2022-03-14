Джабаров дал прогноз на четвёртый раунд переговоров России и Украины

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с NEWS.ru усомнился в успехе четвёртого раунда переговоров между Россией и Украиной. По его словам, встреча вряд ли пройдёт успешно из-за того, что сегодня произошёл взрыв в Донецке. Ранее в центре Донецка у Дома правительства сбили украинскую ракету «Точка-У», есть пострадавшие. 20 человек погибли, ещё девять ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, среди погибших есть дети.

Мне сложно судить, единственное, что я знаю, что член нашей делегации Слуцкий сказал, что многие вопросы близки к подписанию. Но я не знаю, о чём речь идёт. Если о капитуляции, это одно, а если о затягивании операции, то наши не пойдут на это. Тем более что взрыв в Донецке произошёл, погибло больше 20 человек. Ну какие переговоры на фоне такого варварского удара по мирному городу? Я думаю, что сейчас наше высшее командование принимает решение, как ускорить уничтожение бандитов, которые засели в окрестностях Донецка и варварски обстреливают город, — отметил политик.

По его словам, встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского маловероятна. Украинского лидера уже никто не слушает, «Нацбатальоны свои решения принимают, ВСУ — свои решения, инструкции какие-то появляются, там потеряно управление всем, подчеркнул спикер. Он считает, что на Украине сейчас анархия.

Я думаю, что чем дальше идёт развитие ситуации с Украиной, тем меньше шансов у Зеленского встретиться с нашим президентом. Но сначала Украина должна сложить оружие. На мой взгляд, сейчас такая встреча маловероятна, тем более что Зеленский, по-моему, уже ничем на Украине не управляет, — подытожил Джабаров.

Накануне Зеленский заявил, целью переговоров с Москвой он ставит получение «действенных гарантий». При этом раскрывать детали он не стал, лишь уточнив, что задача украинской делегации заключается в договорённости о его встрече с президентом РФ. Он добавил, что «об этом тяжело договориться, но нужно».