Дипломаты РФ не планируют встреч с оппозицией Белоруссии

Российские дипломаты не планируют проводить встречи с белорусской оппозицией, чтобы не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
В планах сотрудников российского посольства нет встреч с представителями так называемой оппозиции, —
сообщилглава российской дипмиссии корреспонденту ТАСС.
Дипломат добавил, что «мудрый народ республики сам определит оптимальный путь своего развития».
Позиция России — это поддержка того огромного потенциала двусторонних отношений, — сказал Мезенцев.
Ранее NEWS.ru писал, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности белорусской оппозиции к диалогу с Москвой, если такой запрос поступит с российской стороны.
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