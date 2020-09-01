Дипломаты РФ не планируют встреч с оппозицией Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d6ac78f8-ec4b-11ea-8239-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские дипломаты не планируют проводить встречи с белорусской оппозицией, чтобы не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

В планах сотрудников российского посольства нет встреч с представителями так называемой оппозиции, — сообщил глава российской дипмиссии корреспонденту ТАСС.

Дипломат добавил, что «мудрый народ республики сам определит оптимальный путь своего развития».

Позиция России — это поддержка того огромного потенциала двусторонних отношений, — сказал Мезенцев.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности белорусской оппозиции к диалогу с Москвой, если такой запрос поступит с российской стороны.