Дипломат: РФ и США не имеют неразрешимых противоречий по Ливии

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Россия и Соединённые Штаты Америки не имеют неразрешимых противоречий или разногласий по урегулированию ситуации в Ливии, считает временный поверенный в делах РФ в африканской республике Джамшед Болтаев. По его словам, стороны ищут точки соприкосновения.

По мнению дипломата, Белый дом формально поддерживает мирный способ прекращения боевых действий и выступает против участия в конфликте третьих государств.

Одновременно мы видим, что, допустим, Турция, поддерживает правительство национального согласия, в том числе отправкой в Ливию военных советников. Турция является членом НАТО, но никаких решительных действий по этому поводу внутри альянса не происходит, — отметил Болтаев в интервью РИА Новости.

Он отметил, что ситуация не является тупиковой и должна быть «рано или поздно» разрешена.

В решении этого вопроса принимают участие не только Россия и Турция, но Совет Безопасности ООН, а также и США, и Франция, и Италия, и Саудовская Аравия, и Египет, и ряд других государств, в том числе приграничных, — подчеркнул Болтаев.

Диппредставительство Кремля в Ливии эвакуировалось из столицы республики — Триполи — в августе 2014 года из-за напряжённой обстановки в стране. В ноябре 2018 года российский лидер Владимир Путин освободил от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в африканском государстве Ивана Молоткова. Замену дипломату до сих пор не нашли.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году, когда протестующие, поддержанные НАТО, убили авторитарного лидера страны Муаммара Каддафи. Большинство стран признало власть в Ливии правительства национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа. С 2014 года ему противостоит армия маршала Халифы Хафтара, которая подчиняется альтернативному правительству страны.

По предварительным данным, Хафтар пользуется поддержкой России, Франции, Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта. Сторону официального правительства в Триполи заняли Турция, Италия и Катар.

Как писал ранее NEWS.ru, за прекращение огня в Ливии выступили президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. По их словам, если конфликт не остановить сейчас, он станет ещё более опасным и неразрешимым.