Держать символ Запада — неправильно: Бутина о закрытии «Макдоналдс»

Депутат Госдумы Мария Бутина в разговоре с NEWS.ru призвала отказаться от «Макдоналдс», так как крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания является символом Запада. 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации». После этого ЕС и США пообещали помочь Украине и начали вводить против РФ различные санкции.

Макдоналдс является символом Запада. Это символ того, что Россия становится частью западного мира, но с учётом того, как на сегодняшний день развивается ситуация, при всём нашем желании выстраивать отношения с западными странами при соблюдении наших интересов — они на такую постановку вопроса не готовы. Поэтому держать символ Запада в центре своей столицы, в Москве и других — неверно, — отметила Бутина.

Она предложила владельцам кафе сменить бренд. Это, по её словам, поможет сохранить рабочие места, а также не даст стране, которая посягает на суверенитет, наживаться на россиянах.

Здесь есть ещё один момент. Я прекрасно понимаю, что Макдоналдс — это франшиза и владеют ею, как правило, наши предприниматели. Поэтому это мой призыв к ним — сменить бренд, сохранить рабочие места но не торговать под символикой страны, которая сегодня фактически делает всё возможное, чтобы подорвать нашу экономику, моральный дух, вмешивается во внутреннюю политику РФ, посягает на наш суверенитет и вдобавок всеми средствами накачивает Украину оружием, когда мы проводим спецоперацию по демилитаризации государства и возвращению его в нормальное русло, — подытожила депутат.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала во время пресс-конференции в Брюсселе о том, что Европейский союз принял решение запретить все транзакции с Центробанком РФ и заморозить его активы. По её словам, это помешает финансированию военных действий на Украине.

Кроме того, в Евросоюзе приняли решение о полном закрытии воздушного пространства союза для России.