Депутаты потребуют расследовать вывоз золота из России

В Госдуме потребуют провести парламентское расследование в связи с вывозом российского золота за границу, рассказал NEWS.ru депутат Николай Коломейцев (КПРФ). По его словам, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов совершили «предательство» и «удар в спину».

Спросим с Набиуллиной. <...> Набиуллина, вместо того чтобы закупать в хранилища, взяла и разрешила коммерческим банкам вывезти. <...> Мы будем требовать парламентского расследования, почему Набиуллина и управляющий в МВФ от России Силуанов [это] допустили, — подчеркнул парламентарий.

Он рассказал, что из России за рубеж было вывезено 600 тонн золота за два года. По его мнению, ЦБ должен был закупать металл в хранилища, а не разрешать коммерческим банкам отправлять его в другие страны.

Об ускоренном вывозе золота Коломейцев впервые сказал 21 декабря. Тогда его поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин, который предложил составить проект протокольного поручения о запросе в Центробанк. Также в поддержку высказался глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

2 марта Минфин сообщил, что поддерживает инициативу депутатов Госдумы по отмене НДС на инвестиционное золото для физлиц, считая вложения в золото идеальной альтернативой долларам.