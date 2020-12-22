Депутаты одобрили закон об «обнулении» сроков Путина

https://static.news.ru/photo/836180ee-4470-11eb-b319-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, дающий право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Закон планируют рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 23 декабря.

Решение поддержать законопроект во исполнение поправки к Конституции комитет принял на заседании во вторник, 22 декабря, — сообщил ТАСС член комитета Дмитрий Ламейкин.

Этот законопроект внесли в Госдуму депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

Как писал NEWS.ru, 18 декабря стало известно, что правительство РФ поддержало законопроект о праве Владимира Путина вновь баллотироваться на пост главы государства.

При этом в ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что ещё не принял решение о своём участии в выборах 2024 года. Президент отметил, что получил формальное разрешение баллотироваться от народа. Также он подчеркнул, что всё, что было сделано в рамках внесения поправок в Конституцию РФ, необходимо оценивать с точки зрения того, принесёт ли это благо государству.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило семь дней и завершилось 1 июля. В предлагаемом гражданам списке присутствовало сразу более двух сотен изменений: от упоминания Бога до так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства.

2 июля Центризбирком сообщил, что участие в голосовании приняли 65% избирателей, из них поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%.