Депутат Кашин: пока неизвестно о заражении других членов КПРФ

В настоящий момент нет подозрений на заражение коронавирусом среди политиков партии КПРФ, помимо тех, которые уже госпитализированы. Об этом заявил депутат Государственной думы от коммунистов Владимир Кашин.
По его словам, с диагностикой COVID-19 наблюдается «бардак». Сначала тесты показывают отрицательный результат, однако затем людей госпитализируют,
Да у нас с вами бардака в этом плане полно. Диагностика не показывает ничего, потом люди вот попадают с воспалениями. Пока ничего нет подозрительного, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый заместитель главы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусной инфекцией и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
Ранее депутату КПРФ Леониду Калашникову диагностировали двустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом. В настоящее время парламентарий находится в больнице. Все, кто мог с ним контактировать, отправлены на карантин.
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