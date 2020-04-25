Депутат Кашин: пока неизвестно о заражении других членов КПРФ

https://static.news.ru/photo/7bd1e2d2-871b-11ea-8d29-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Новиков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящий момент нет подозрений на заражение коронавирусом среди политиков партии КПРФ, помимо тех, которые уже госпитализированы. Об этом заявил депутат Государственной думы от коммунистов Владимир Кашин.

По его словам, с диагностикой COVID-19 наблюдается «бардак». Сначала тесты показывают отрицательный результат, однако затем людей госпитализируют, передаёт «Говорит Москва».

Да у нас с вами бардака в этом плане полно. Диагностика не показывает ничего, потом люди вот попадают с воспалениями. Пока ничего нет подозрительного, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый заместитель главы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусной инфекцией и госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Ранее депутату КПРФ Леониду Калашникову диагностировали двустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом. В настоящее время парламентарий находится в больнице. Все, кто мог с ним контактировать, отправлены на карантин.