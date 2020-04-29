Депутат ответил на заявление Киева о срыве строительства «Северного потока»

https://static.news.ru/photo/a9e95cae-8a36-11ea-b449-fa163e074e61_660.jpg Алексей Чепа Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление Украины о предотвращении строительства газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, угрозы украинской стороны не представляют опасности, поскольку в завершении строительства заинтересованы многие европейские страны.

Чепа отметил, что «Северный поток — 2» невыгоден для США, так как обостряет конкуренцию в Европе. Украина же «отрабатывает политические моменты, подыгрывая США», добавил депутат в интервью RT.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Киев приложит все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США. По словам Макогона, в своей борьбе Украина рассчитывает на помощь Евросоюза, поскольку «Северный поток-2» идет вразрез с европейскими принципами солидарности.

Он также отметил, что если Россия завершит строительство газопровода, то транзит газа через Украину после 2025 года остановится. Глава украинской ГТС выразил уверенность в том, что репутации российского газа в Евросоюзе был бы нанесён большой ущерб в случае прекращения транзита. По мнению Макогона, новый контракт на транзит газа является взаимовыгодным компромиссом и для России, и для Украины, и для ЕС.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию.

Глава США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«Северный поток — 2» построен примерно на 93% от своей проектной трассы. На данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, писал NEWS.ru.