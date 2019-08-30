https://static.news.ru/photo/bad26da6-cc29-11e9-bf02-fa163e074e61_660.jpg Ольга Алимова Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Режиссёр Владимир Бортко и депутат Госдумы от КПРФ, снявший свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга, «предал ленинградцев». Такого мнения придерживается его коллега по нижней палате парламента и однопартиец Ольга Алимова.

Когда я прочитала новость о том, что Бортко снял свою кандидатуру с избирательного марафона, у меня наступил ступор, шок. Если я скажу, что не поверила, это будет не правдой. Поверила, с первого мгновения поверила. Даже предчувствовала подобный сценарий с его стороны. Чувство негодования преследовало меня весь вечер, я рвала фотографии, где мы были вместе сфотографированы. Не хотела, чтобы даже по истечении многих лет у моих родных не возникло вопросов, почему я рядом с предателем, — написала Алимова в Facebook .

По её мнению, объяснения Владимир Бортко относительно снятия своей кандидатуры «смешны, нелепы и не вызывают доверия».

Назад дороги нет. Он предал ленинградцев, он убил веру людей в партию чести и совести — в КПРФ, — подчеркнула депутат Госдумы.

Ольга Алимова уверена, что из-за таких, как Бортко, «интеллигенцию называют гнилой».

Вы для меня, нерукопожатный, — резюмировала депутат, обращаясь к режиссёру.

Как писал News.ru, 30 августа Владимир Бортко сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост губернатора Петербурга, а позже принёс в избирком соответствующее заявление. Его главный конкурент за кресло главы Северной столицы, ставленник Кремля Александр Беглов заявил после этого, что «мы потеряли бойца».

Заппред ЦК КПРФ Юрий Афонин счёл решение Бортко большой ошибкой.