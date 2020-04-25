Депутат Мособлдумы призвал не штрафовать выезжающих на шашлыки

https://static.news.ru/photo/b725a932-8701-11ea-a58c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат областной думы Никита Чаплин предложил не штрафовать граждан, которые решили самоизолироваться на даче и жарить шашлыки.

По словам депутата, большинство московских дачников выехали из столицы две недели назад и покидают загородные дома только для того, чтобы съездить в магазин за продуктами или мангалами.

Считаю, что это правильное дело абсолютно. Вместо того чтоб сидеть в квартире, люди будут находиться на даче в том же количестве. Главное, чтобы не общались с соседями и друзьями, чтоб это общение было через забор, на добрых началах, — отметил Чаплин в комментарии радио «Говорит Москва».

Как писал NEWS.ru, 23 апреля контролёры и полицейские начали штрафовать москвичей за несоблюдение социальной дистанции в транспорте.