Депутат Госдумы предложил печатать портреты Путина на деньгах

https://static.news.ru/photo/edb01c3e-5fec-11eb-8e75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по экономической политике Сергей Калашников предложил дать политический ответ Соединённым Штатам портретом Владимира Путина на пятитысячной купюре. По его мнению, именно российский лидер является наилучшим олицетворением эпохи.

Так политик прокомментировал инициативу Минфина США разместить на 20-долларовой купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен, боровшейся с рабовладельческим строем, вместо президента Эндрю Джексона, бывшего приверженцем рабовладения. Впервые об идее разместить портрет Табмен на банкноте было объявлено в годы президентства демократа Барака Обамы. Однако после прихода к власти республиканца Дональда Трампа этот процесс затормозился.

Впрочем, возвращение к былой идее — лишь попытка скрыть более актуальные политические проблемы, считает российский парламентарий. По его словам, изображение на государственных купюрах — это всегда «определённый символ государственной политики в данный момент». Её, с истинными проблемами, в США и пытаются подменить идеологией равенства и темой рабства, уверен Калашников.

На сегодняшний день мы не знаем, что будет завтра. Я не считаю возможным кроме изображения городов помещение каких-то людей, это будут какие-то символы. Поместим Ленина — один символ. Кого-то другого — другой символ. Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что это будет логично, — сказал депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Чуть позже в комментарии РИА Новости он уточнил , что не планирует выносить на обсуждение коллег эту идею. Она, по его словам, была лишь иллюстрацией в дискуссии о символах нынешнего времени.

Ранее, как писал NEWS.ru, новый президент США Джо Байден заявил, что правительственные ведомства по его просьбе готовят обновления по проблемным вопросам с Кремлём, которые он готов без колебаний поднять при контактах с российской стороной.