Депутат ГД прокомментировал информацию о здоровье Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/f4135066-4b7e-11e9-9746-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что информация об ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына является недостоверной.

По словам российского политика, он держит связь с посольством КНДР.

Мы каждый день на связи. Ким Чен Ын направил президенту Южной Африки поздравление, у них национальный праздник, это его личное поздравление. Человек работает, — отметил Тайсаев в разговоре с ТАСС.

Лидер КНДР не появляется на публике с 11 апреля. Ранее в некоторых СМИ появились сведения о том, что он, возможно, умер. Однако позднее северокорейские журналисты опубликовали данные, согласно которым Ким Чен Ын продолжает заниматься государственными делами.

Как ранее передавал NEWS.ru, министр по делам национального объединения Южной Кореи Ким Ён Чхоль считает слухи об ухудшении здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына фейками и инфодемией.