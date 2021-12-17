Депутат бундестага рассказал, почему ФРГ стоит признать Крым российским

Признание Крыма частью России и выстраивание добрососедских отношений без идеологической подоплёки отвечает интересам как Москвы, так и Берлина, заявил член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт, передаёт РИА Новости. Он добавил, что несколько лет назад посетил полуостров и лично убедился в том, что результатом референдума стало «обоюдное и демократическое изъявление граждан» Крыма.

Но нормализация отношений между нашими странами не служит интересам ни США, ни блока НАТО, поэтому ими нагнетается атмосфера вокруг России, а Крым стал лишь формальным поводом для введения санкций и оказания давления, — сказал Шмидт.

По его мнению, в позиции Запада относительно Крыма есть двойная мораль, при которой категорически отрицается законность крымского референдума, но признаётся отделение Косово от Сербии. Политик добавил, что убедился в дипломатичности референдума, посетив полуостров несколько лет назад в составе делегации.

Мы увидели на месте, что это было обоюдное и демократическое изъявление граждан Крыма. Поэтому Запад, который декларирует себя как оплот демократии, должен признать это демократическое волеизъявление и легитимность данного шага, — подчеркнул депутат.

Ранее Генассамблея ООН одобрила «усиленную» резолюцию против милитаризации Крымского полуострова. На это отреагировал заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин. По его словам, в российском Крыму, в отличие от украинского, соблюдаются права жителей. Он отметил, что увеличилось количество школ, где в украинский период велось обучение на крымско-татарском языке, за последние семь лет на полуострове построили более 40 новых мечетей, доходы регионального бюджета постоянно растут.

Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». В Кремле не раз говорили о том, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.