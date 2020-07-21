Весенняя сессия в отечественном парламенте может войти в учебники. За последние полгода законотворцы приняли ряд настолько резонансных инициатив, что даже не погружённые в политику жители страны оказались вовлечены. Речь идёт об уголовном наказании за нарушение карантинных норм и введении многодневного голосования на выборах и референдумах. И, наконец, закон о внесении изменений в Конституцию РФ — документ, инициированный главой государства. Впрочем, по мнению политтехнолога Дмитрия Фетисова, финальный аккорд в виде правительственного часа не привнесёт ничего нового в повестку парламентариев. Эксперт уверен, что диалог будет идти в дежурно-формальных тонах.

Эпоха интенсивной активности

Первое, что бросилось в глаза — это способность Госдумы седьмого созыва действовать с удивительной скоростью в принятии ключевых для страны решений. Началось всё с Конституции, о поправках в которую президент России Владимир Путин объявил в ходе послания Федеральному собранию 15 января, а уже 10 марта глава государства встречался с депутатами перед вторым чтением соответствующего законопроекта. Огромное количество поправок, направленных на изменение принципа действия российского законодательства и работы всей государственной системы, были приняты в считаные дни.

Речь идёт и о введении приоритета положений Конституции РФ над решениями межгосударственных органов, недопустимости отчуждения территорий РФ, правопреемственности СССР, государствообразующем народе, защите семьи и детства, индексации пенсий и других вещах. Изменения путём общероссийского голосования должны были принять уже в апреле, однако из-за пандемии мероприятие было перенесено аж на июль и продлилось целую неделю.

Кстати, организация голосования послужила поводом для пересмотра избирательного законодательства РФ. После подведения итогов, где большинство населения страны поддержало поправки в Основной закон России, в Госдуме опять же в течение двух недель рассмотрели и приняли закон об организации многодневного голосования на выборах и референдумах. Притом, по мнению экспертов, такой подход на выборах, в отличие от организации «пакетного голосования» по поправкам, тяжело реализуем с точки зрения организации работы наблюдателей.

Среди «скоростных» законопроектов и уголовное, и административное наказание за нарушение карантина, заражение других людей и причинение смерти. Чем быстрее принимались законы, тем более скептически относились к ним в обществе.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Надо сказать, что ряд «позитивных» законопроектов — таких как отмена комиссии при оплате за ЖКХ, регулирование дистанционной работы, защита прав граждан при переходе на электронные трудовые книжки и многие другие — рассмотрены в первом, максимум во втором чтении. Основная часть социальных законопроектов перенесена на рассмотрение на осеннюю сессию.

На осень, кстати, запланированы и семь правительственных часов. Первая встреча депутатов состоится с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Затем по плану — глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, министр труда Антон Котяков, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр строительства Владимир Якушев, глава Минвостокразвития Александр Козлов. И, наконец, завершит серию правительственных часов встреча с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, который доложит о реализации нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Герой дня

Впрочем, ключевым событием станет предстоящий сегодня правительственный час с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По мнению политтехнолога Дмитрия Фетисова, от дебюта премьера ожидать ничего необычного не стоит.

Думаю, это будет дежурный, формальный отчёт, потому что, во-первых, сам отчёт Мишустина затрагивает тот период, когда работало правительство Медведева, и, соответственно, депутаты тоже это понимают и вряд ли будут Мишустина спрашивать о деятельности прежнего правительства. Во-вторых, большая часть работы Мишустина пришлась на пандемию коронавируса, но при этом само правительство нельзя сказать чтобы инициировало что-то, а больше занималось выполнением поручений президента. Не думаю, что и тут будут какие-то вопросы. Скорее всего, разговор пойдёт о планах. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Эксперт полагает, что центральными темами, возможно, не станут даже обновлённые до 2030 года нацпроекты, которые накануне подписал Путин, потому что «депутаты вряд ли успеют к этому подготовиться».

Частично тема будет затронута, однако яркого и заметного там быть не должно, — уверен эксперт.

Впрочем, есть один интересный момент, на который обращает внимание политолог Александр Пожалов. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что эта встреча могла оказаться главным внутриполитическим событием недели, однако помешала тому ситуация в Хабаровском крае.

Самому премьеру хотя формально и придётся держать ответ за работу ещё правительства Дмитрия Медведева в 2019 году, но фактически это окажется полноценный отчёт Мишустина за его собственные первые полгода. Депутаты оценят, с одной стороны, действия нового кабмина в кризис, а с другой — план восстановления экономики до 2022 года, который должен стать мостиком к выполнению обновляемых нацпроектов. Госдума же впервые заслушает премьера, обладая уже расширенными полномочиями. С 4 июля действуют нормы Конституции, которые, во-первых, предполагают утверждение Госдумой новых кандидатур не только премьера, но и каждого из «обычных» вице-премьеров и министров, а во-вторых — закрепляют за Госдумой и Совфедом право на парламентский контроль. Александр Пожалов политолог политолог

Эксперт уверен, что было бы логично, чтобы новые полномочия Госдумы реализовались через изменённый формат рассмотрения отчёта премьера.

Ведь и возможности для этого уже заложены в регламенте ГД, его «спящих» нормах — нужно лишь решение Совета палаты и профильного комитета ГД, — добавил он.

По словам политолога, речь идёт о парламентском контроле за соблюдением графика разработки подзаконных актов, проведении «работы над ошибками», на которые в ходе правчасов министрам указывали парламентские фракции. Кроме того, Пожалов указывает на то, что согласно новой Конституции, Госдума утверждает основной состав кабмина и тем самым несёт свою часть ответственности за результаты его работы. А это значит, что депутаты могли бы не просто заслушать доклад премьера, задать вопросы, создать с кабмином рабочую группу по новым законопроектам в развитие отчёта, но и проголосовать за представленный им план работы.