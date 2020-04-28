«Цинизм просто зашкаливает»: постпред РФ в Вене оценил планы США по СВПД

https://static.news.ru/photo/07b21654-88c6-11ea-b764-fa163e074e61_660.jpg Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов Фото: Фото: МИД РФ

Соединённые Штаты, недавно желавшие покинуть Совместный всеобъемлющий план действий (СПВД), вдруг решили остаться участниками сделками, чтобы продвигать свою политику, направленную на усиление санкций против Ирана. Это пример цинизма, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

США теперь утверждают, что остаются участником СВПД и в силу этого имеют право по резолюции 2231 СБ ООН запустить механизм восстановления санкций ООН против Ирана. Тот факт, что США давно вышли из сделки и пытаются ее развалить, к делу, мол, не относится. Цинизм просто зашкаливает, — написал Ульянов в Twitter.

Осенью 2019 года страны Европы согласились осуществить шаги, от которых зависит возвращение Ирана к исполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). В правительстве Исламской Республики сообщили, что партнёры из ЕС намерены внести $15 млрд в фонд INSTEX.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин, комментируя иранскую ядерную сделку, отметил, что она имеет особое значение для глобальной стабильности. Он подчеркнул, что Кремль продолжит прилагать усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.