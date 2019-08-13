Центральная избирательная комиссия отложила запланированное на 14 августа заседание научно-экспертного совета.
Большая часть учёных не сможет принять участие в мероприятии, передаёт
На заседании планировалось обсудить предстоящие выборы в Московскую городскую думу.
Ранее News.ru писал, что глава ЦИК Элла Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову. По её словам, Горбунов опытный специалист, работающий в этой области 26 лет. При этом она подчеркнула, что он допустил непоправимые ошибки, из-за которых может последовать увольнение.