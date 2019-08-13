https://static.news.ru/photo/fe2a64b8-be0b-11e9-849a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центральная избирательная комиссия отложила запланированное на 14 августа заседание научно-экспертного совета.

Большая часть учёных не сможет принять участие в мероприятии, передаёт РИА Новости . Эксперты находятся в других городах, поэтому их присутствие невозможно.

На заседании планировалось обсудить предстоящие выборы в Московскую городскую думу.

Ранее News.ru писал, что глава ЦИК Элла Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову. По её словам, Горбунов опытный специалист, работающий в этой области 26 лет. При этом она подчеркнула, что он допустил непоправимые ошибки, из-за которых может последовать увольнение.