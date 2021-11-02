Читатели Fox News раскритиковали Байдена в материале о Путине

Американские читатели Fox News раскритиковали президента США Джо Байдена в комментариях под статьёй о высказываниях Путина на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК. Выступая в Сочи, Путин заявил, что размещение Соединёнными Штатами ракет средней дальности в Европе несёт в себе угрозу для России. Он также высказался о вхождении в акваторию Чёрного моря американского ракетного эсминца USS Mount Whitney, предложив посмотреть на него в бинокль или в прицел соответствующих систем обороны.

Мои поздравления режиму Байдена. Байден подвёл всех наших союзников и развязал новую холодную войну. И всего за каких-то девять месяцев! — написал пользователь с ником cscscsc10.

Другой комментатор, с ником NonCommunist, выразил уверенность, что России не стоит расходовать бюджет.

Уважаемый господин Путин! Мой вам совет — не тратьте деньги попусту. Ваша страна избавилась от коммунизма, а мы в нём погрязаем — спасибо Байдену, демократам, учёным кругам, СМИ и технологическому лобби, — написал пользователь.

Ещё один подписчик подчеркнул, что НАТО не заинтересовано в военном конфликте.

НАТО меньше всего заинтересовано во вторжении в Россию. Что Россия вообще производит кроме оружия? Я был в России три года назад и скажу, что люди там живут паршиво. Путину до этого вообще есть дело? — написал читатель с ником Discuss101.

На совещании с руководством Минобороны в Сочи 1 ноября Владимир Путин призвал учитывать наращивание военно-морских сил иностранных государств и быстрее развивать отечественную морскую авиацию с перспективными летательными аппаратами и средствами поражения. Он также высказался за модернизацию системы воздушно-космических сил. По словам главы государства, от боеготовности ВКС зависит поддержание стратегического паритета с учётом того, что некоторые зарубежные коллеги стремятся его сломать.