Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — одна из тех, кто довёл Украину до статуса одной из самых отсталых стран Европы, заявил NEWS.ru член Совета федерации от Крыма Сергей Цеков, комментируя слова политика о непосильной инфляции на Украине. Собеседник подчеркнул, что Киев шёл к этому «все годы независимости, разрушая связи с Россией».

Украина двигалась к этому все годы независимости, разрушая связи с Россией, проводя совершенно антинародную внутреннюю политику, организовав перманентный конфликт между украино-культурной и русско-культурной частями страны, отказываясь от всего русского, российского. Одна из самых успешных республик СССР стала самым отсталым государством Европы и не только Европы. Если говорить о личностях, которые привели Украину к такому состоянию, то Тимошенко в ряду этих личностей — один из проводников этой политики, — отметил Цеков.

Сенатор добавил, что ситуацию исправит только восстановление всех связей с Москвой — экономических, политических, культурных и так далее.

Накануне Тимошенко заявила, что Украина занимает последнее место среди государств Европы по валовому внутреннему продукту на душу населения. Искусственно созданный в стране энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции. По словам бывшего премьера, на Украине не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат.

Энергетический кризис разразился на Украине осенью 2021 года. Причиной его стал дефицит топлива, необходимого в том числе для выработки электроэнергии. Это было связано с резким ростом цен на газ и нехваткой угля, что привело к остановке большинства украинских ТЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что энергетическая ситуация в стране остаётся стабильной. Массовых отключений электроэнергии не будет. При этом он не исключил локальных перебоев с электричеством.

Тимошенко же полагает, что энергетический кризис на Украине был создан искусственно. За это несут ответственность чиновники, не обеспечившие заполнения хранилищ газом и углём. Они признали кризисную ситуацию, но встали на колени перед Белоруссией и просят о предоставлении аварийных перетоков электроэнергии, отметила она.