Бывший помощник Зеленского сбежал с Украины, опасаясь расправы

https://static.news.ru/photo/f5947d6e-f2f5-11ea-9d2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Богдан/facebook.com

Бывший помощник Зеленского и руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан сбежал из страны, опасаясь расправы. Он сообщил, что пересёк границу с Румынией.

Поводом для побега стало большое интервью Богдана украинскому журналисту Дмитрию Гордону, о чём и сообщил сам экс-помощник Зеленского в Facebook. В интервью затрагиваются политические вопросы, компрометирующие действующую власть.

Андрей Богдан опасается физической расправы после всего, что наговорил журналисту, тем более, что в середине августа неизвестные уже сожгли машину помощника Tesla.

В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу, а за всеми моими приключениями теперь следите здесь, — написал бывший помощник Зеленского.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший соратник и помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал, как они на пару обманули российского президента Путина. Также Богдан поведал о дипломатических провалах украинского лидера.