Быть начеку: педофилы ищут жертв на сервисах знакомств

В Высшей школе экономики провели исследование об использовании сервиса знакомств «ДругВокруг» педофилами. Авторы пришли к выводу, что приложение популярно у мужчин, которые активно пытаются познакомиться с маленькими девочками и даже организовать встречу с ними, хотя знают их возраст. В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей намерены обратиться по этому вопросу в правоохранительные органы.

Исследователи ВШЭ провели эксперимент: они зарегистрировали в сервисе «ДругВокруг» пять фейковых страниц девушек и сделали описание, намекающее, что владелицам страницы меньше 18 лет. В некоторых анкетах авторы прямо писали, что её владелица несовершеннолетняя.

Сразу после регистрации другие пользователи начали активно писать на фейковые страницы. За два часа было получено больше сотни сообщений, многие их которых сразу содержали предложения сексуального характера. Авторы исследования в переписке сообщали собеседникам, что девочке «почти 16 лет», после чего некоторые прекращали общение, но таких было меньшинство.

Исследователи общались с пользователями, которые, точно зная, что собеседнице меньше 18 лет, писали о сексе, просили интимные фотографии и предлагали интим. Некоторым хватало только переписки, другие же звали на встречи.

Авторы эксперимента согласились на встречу с 33-летним мужчиной, он действительно пришёл. Собеседник позвал 15-летнюю девочку к себе домой и пообещал купить пиво. Идти в кафе он отказался, написав, что «там нас точно менты загребут». Когда девочка в последний момент отказалась от встречи, прямо заявив, что боится, он начал уговаривать на встречу на следующий день.

С первой же минуты регистрации школьницы обрекают себя на возможные проблемы, в первую очередь морального характера. Однако люди с подобными наклонностями зачастую являются хорошими психологами, и никогда нет гарантии, что они не смогут выманить девочку на встречу, — пишут авторы исследования.

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Соавтор исследования Диана Воронкова поделилась с NEWS.ru мнением, что создателей сервиса не очень волнует происходящее в системе. По её словам, три фейковых аккаунта несовершеннолетних в ходе исследования система заблокировала, однако для продолжения использования было достаточно просто заплатить.

Мне после этих переписок хотелось пойти помыться каждый раз, это ужасно давит морально. Можно ужаснуться, подумав, как это могло повлиять на несовершеннолетних девочек, которые могли зайти туда, чтобы просто найти друзей, — отметила она.

Приложение «ДругВокруг» популярно среди пользователей. Прямо сейчас оно занимает 20-е место среди всех приложений категории «социальные сети» в AppStore. Однако своей популярностью оно обязано не пользователям iPhone, а скорее владельцам более дешёвых устройств — версии есть как для современных Android, так и для устаревших Windows Phone и даже Java.

Кроме того, официально регистрироваться в «ДругВокруг» можно с 14 лет. Это удивительное правило для подобных сервисов: как правило, дейтинг-приложения доступны только совершеннолетним пользователям.

Сервис в 2009 году основали два россиянина, они получали финансирование в том числе и от государственного Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). Сейчас он принадлежит кипрской компании My friend social Limited, реальные владельцы соцсети неизвестны.

В архивах судебных дел можно встретить множество упоминаний о «ДругВокруг». Большая часть из них содержат информацию о продаже через соцсеть наркотиков и размещении объявлений о незаконных услугах. Однако в 2021 году в Кургане осудили преступников, которые под фейковым аккаунтом 15-летней девочки в «ДругВокруг» находили мужчин, желающих интимной встречи с ребёнком, а затем вымогали у них деньги. Более того, в 2017 году в Краснодаре за педофилию был осуждён бывший полицейский, который находил жертв именно в этом приложении.

Также «ДругВокруг» фигурирует в материале издания Baza о детской проституции «Листва» — через эту соцсеть героини материала продавали своё тело. А блогер Кирилл Сибирский даже снимал о соцсети серию пранков, которая называется «Обитель педофайлов»: он регистрировался в сервисе под видом маленькой девочки. На это отреагировала администрация «ДругВокруг», убрав в поиске фильтр по несовершеннолетним. В ответ на это блогер зарегистрировал страницу якобы 19-летней девушки, а в описании профиля писал «мне 13 лет».

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NEWS.ru направил запрос на электронную почту, указанную на сайте соцсети, но на момент публикации материала ответа не поступило.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) в разговоре с NEWS.ru пообещала заняться этой проблемой.

Сегодня же сделаем запрос от комитета в Роскомнадзор и Следственный комитет, — подчеркнула она.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал NEWS.ru, что профессиональное сообщество давно знает о «ДругВокруг», где «шатаются педофилы». По его словам, это явление возникло из-за большого количества маленьких детей, использующих сервис.

Они не прячутся за какими-то аватарками, вступают в диалог. Их очень легко выманивать, — отметил он.

Соавтор исследования Диана Воронкова уверена, что на происходящее должны обратить внимание и родители.

Надо быть начеку, профилактические беседы проводить с девочками, — порекомендовала она.

Такой же совет в разговоре с NEWS.ru дала глава движения по борьбе с педофилией «Сдай педофила!» Анна Левченко. По её словам, у многих родителей нет понимания, что их дети делают в интернете. Взрослым стоит разговаривать с детьми о сексуальном насилии, педофилии и безопасности в Сети, потому что дети сами опасаются начинать подобные разговоры. Они боятся, что окажутся виноватыми и получат наказание.

Когда тема в семье табуирована, дети оказываются в наибольшей опасности, — отметила эксперт.

При этом она рассказала, что проблема педофилии не ограничивается сервисом «ДругВокруг». Аналогичные ситуации возникают и во «ВКонтакте», и в TikTok, и в Likee.