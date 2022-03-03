«Будет ультиматум»: Певцов о втором раунде переговоров РФ и Украины

Депутат Дмитрий Певцов в разговоре с NEWS.ru дал свой прогноз на второй раунд переговоров между Россией и Украиной. По его словам, Украины уже давно нет, там находится Америка, поэтому встреча закончится ничем. Российская сторона выдвинет свой ультиматум, на который переговорщики не смогут пойти. Говоря о ситуации на украинской территории, он заметил, что «нужно идти до конца, до победы, вычищать всю нечисть оттуда и освобождать Украину от нацизма».

Никакой Украины там нет. Там стоит Америка. Понятно, что с нашей стороны будет ультиматум о том, что надо капитулировать и складывать оружие, и совершенно для меня ясно, что американцы на это не пойдут. Им плевать на мирных жителей Украины, на людей. Им плевать на то, что происходит в этой части света. Они занимаются бизнесом, к сожалению. Вот такая у них стратегия, — подчеркнул политик.

По его словам, Америка не пойдёт на диалог с Россией по этому вопросу. Им это просто невыгодно, поэтому России придётся идти до конца.

Ну они не будут с нами говорить, они не пойдут ни на какие переговоры. Они вертят марионеточным режимом Украины, и это очень удобно. Воевать без своих солдат на чужой территории и прибыльно, и удобно, как они думают, и очень патриотично, — считает депутат.

Сложившаяся ситуация вынудит Россию пойти до конца. Певцов сравнил нацизм, который процветает на Украине, с язвой и раковой опухолью. От них нужно будет избавиться, сказал он.

Это дело нужно заканчивать. Язву нельзя оставлять, наполовину вырезав. Или, что называется, — раковую опухоль, их удаляют полностью, а потом ещё долго обрабатывают остальные клетки организма. Нужно идти до конца, до победы, вычищать всю нечисть оттуда и освобождать Украину от нацизма, — подытожил Певцов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

В понедельник, 28 февраля, прошли первые переговоры делегаций России и Украины. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что представители Украины и РФ нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев. Он рассказал, что руководство страны продолжит работу над переговорным процессом.