В понедельник, 12 августа, в Туркменистане открылся первый Каспийский экономический форум. Журналисты с интересом ждали появления главного действующего лица — президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, которого СМИ совсем недавно дружно «хоронили», а затем также воодушевленно «воскрешали». Впрочем, на форуме зажечь смогли и другие его участники. К примеру, премьер Болгарии Бойко Борисов.

21 июля многие российские издания (в том числе и вполне уважаемые) не смогли удержаться от соблазна и сообщили читателям о том, что на 63-м году жизни скончался президент Туркменистана. Спустя несколько часов они же не менее энергично опровергали самих себя же. Каспийский экономический форум дал редкую возможность многим журналистам не только побывать в этой стране, но и лично убедиться в том, что г-н Бердымухамедов живее всех живых.

Туркменский лидер не стал разочаровывать пытливых. СМИ в понедельник утром торжественно объявили: президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приехал на открытие Каспийского экономического форума в курортной зоне «Аваза». Он не только почтил почтенное собрание своим присутствием, но и провёл «на полях» несколько встреч. В том числе с российским премьером Дмитрием Медведевым.

Бойко Борисов Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Благодарю Вас за гостеприимство, за прекрасную атмосферу, за добрые слова, уже сказанные в адрес Российской Федерации и её автопрома... Я знаю, что вы действительно в этом (в автомобилях — прим. News.ru) понимаете. Вы не просто как президент об этом судите, а как любитель этого дела. Мы с вами определенный опыт имеем, так что большое спасибо и за этот эмоциональный момент, — сказал Медведев в ответ на заявление Бердымухамедова о том, что Ашхабад намерен приобрести всю линейку представительских «Аурусов».

Российский премьер не собирался отставать от туркменского президента. Он тоже активно использовал «поля» форума. Услышал Медведев и несколько заявлений, которые не могли не удивить слушателей.

Чёрное море должно оставаться морем мира, торговли, туризма, транспортных связей с участием паромов и яхт и газопроводов, — заметил премьер Болгарии.

Казалось бы, какое отношение Болгария и Чёрное море имеют к Каспийскому форуму? Борисов попытался объяснить. Правда, расставить все точки над «и» ему так и не удалось. В том числе и потому, что далеко не у всех провалы в памяти.

Этот регион располагает огромными возможностями, а Болгария находится с другой стороны Чёрного моря и является как бы входом на европейский континент. Обычно мы обсуждаем тему газа, но нужно учитывать, что торговые отношения, железнодорожный транспорт, автомобильное сообщение, морской транспорт, те хабы, которые существуют и в Болгарии, и в России, севернее этого региона предполагают наличие огромных возможностей, — подчеркнул Борисов.

Но вернемся к первому его заявлению. «Чёрное море должно оставаться морем мира», — сказал болгарский премьер, смотря в глаза российскому. А ведь буквально месяц назад Болгария проводила учения. Не свои, а НАТО. С 12 по 21 июля у берегов Варны проходили военно-морские учения «Бриз-2019». В них принимали участие 27 кораблей и катеров, 5 самолетов, 6 вертолетов и 2257 военнослужащих из 12 натовских государств. В том числе Вторая постоянная группировка кораблей НАТО и Вторая постоянная противоминная группа кораблей сил реагирования Альянса. К слову, за учениями с большим интересов наблюдал сам г-н Борисов. И какое отношение к «морю мира» имеют натовские боевые корабли аж из 12 государств? Рыбу у берегов Варны мирно ловили?

U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наверное, кто-то мог бы возразить, что не стоит России нервно реагировать на подобные «мирные» учения. Но в том же самом июле болгарское правительство под руководством того же самого г-на Борисова обнародовало доклад о национальной безопасности Болгарии. В документе отмечается, что продолжающееся интенсивное усиление и модернизация военных способностей России на территории «незаконно аннексированного Крымского полуострова» и прилежащей акватории усугубило геостратегический и военный дисбаланс в Черноморском регионе. При этом София обвиняет Москву в активном использовании гибридных операций. Россия, уверены болгарские аналитики, угрожает Европе применением военной силы при защите своих национальных интересов.

Кибератаки и дезинформационные кампании, являющиеся частью так называемой гибридной войны, продолжают быть основным средством формирования и распространения превратных представлений и стереотипов антиевропейской направленности в ряде государств — членов и кандидатов на членство в ЕС и подрывают единство ЕС и НАТО, — говорится в докладе.

Но это еще не всё. Улыбаясь Медведеву, Борисов дважды упомянул газовый вопрос. А ведь не нужно быть большим балканистом, чтобы помнить, как именно Болгария всего пять лет назад демонстративно воротила нос от российских предложений о взаимовыгодном сотрудничестве в том числе и в газовой сфере. К примеру, Россия хотела совместно с Болгарией строить «Южный поток». Но в 2014 году София отвергла это предложение. Хотя доходы в болгарскую казну (в случае реализации «Южного потока») исчислялись бы сотнями миллионов долларов.

Отказ Болгарии от „Южного потока“ был грубейшей ошибкой. Турция тут же ухватила свой шанс, а ФРГ строит „Северный поток — 2“. Хороший урок для Софии, — написал российский сенатор Алексей Пушков в своемTwitter.

И всё же София, похоже, даже на собственных ошибках не умеет учиться. Ведь помимо дипломатических улыбок во время встреч «на полях», необходимы ещё и конкретные дела. Если, конечно же, г-н Борисов на своем посту намерен не только улыбаться, но и реально защищать национальные интересы своей страны.