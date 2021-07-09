Более пяти тысяч кандидатов выдвинули на выборы в Госдуму

Свыше пяти тысяч кандидатов выдвинуто на предстоящие выборы в Госдуму восьмого созыва. Об этом рассказала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

Она уточнила, что в ЦИК поступили документы для выдвижения 3187 кандидатов в депутаты от 11 политических партий. Эти данные касаются единого избирательного округа.

Ещё 1735 кандидатов выдвинуто по одномандатным округам. Кроме того, 122 кандидата будут участвовать в выборах как самовыдвиженцы.

Памфилова добавила , что ЦИК относится ко всем кандидатам и партиям очень внимательно и максимально доброжелательно. В случае возникновения проблем с документами им оказывается вся возможная помощь.

Выборы в Госдуму будут проходить в течение трёх дней с 17 по 19 сентября. Наряду с ними должны состояться выборы глав девяти регионов и 39 местных парламентов.

Ранее сообщалось, что свою кандидатуру в Госдуму также выдвинул стилист Сергей Зверев. Он пояснил, что об этом попросили те, кто следит за его экологической деятельностью. Он будет баллотироваться по Бурятскому одномандатному округу от партии «Зелёные».