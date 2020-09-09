Bloomberg: Кипр заблокировал европейские санкции против Белоруссии

Кипр блокирует принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии. Островное государство добивается введения аналогичных мер в отношении Турции.
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Для принятия ограничений против Минска необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза. Запрет на въезд в Евросоюз и заморозка счетов грозит почти 40 высокопоставленным белорусам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США могут ввести санкции в отношении Белоруссии из-за ситуации с членом президиума Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой. Такого мнения придерживается программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. По его словам, правовой механизм введения ограничений против Белоруссии существует в США с 2006 года.
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