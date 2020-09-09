Bloomberg: Кипр заблокировал европейские санкции против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/55a7a8a4-f31c-11ea-a53a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Кипр блокирует принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии. Островное государство добивается введения аналогичных мер в отношении Турции.

Об этом сообщает Bloomberg. Источники издания отмечают, что за согласие с предложенными мерами против Минска на Кипре рассчитывают увидеть в санкционных списках Евросоюза семь турецких компаний. Они задействованы в добыче природного газа в Восточном Средиземноморье, экономической зоне Кипра.

Для принятия ограничений против Минска необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза. Запрет на въезд в Евросоюз и заморозка счетов грозит почти 40 высокопоставленным белорусам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США могут ввести санкции в отношении Белоруссии из-за ситуации с членом президиума Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой. Такого мнения придерживается программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. По его словам, правовой механизм введения ограничений против Белоруссии существует в США с 2006 года.