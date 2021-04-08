Белоруссия надеется к маю согласовать с РФ дорожные карты по интеграции

https://static.news.ru/photo/d143c170-9860-11eb-9446-96000091f725_660.jpg Фото: belarus-tr.gazprom.ru

Белорусские власти рассчитывают в мае завершить работу с Россией по согласованию дорожных карт по интеграции, сообщил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

По его словам, эти дорожные карты «у всех на слуху» и стороны уже близки к тому, чтобы закончить их.

Я очень надеюсь, что мы не позднее мая наконец-то все эти карты согласуем, согласуем новую программу движения нашего Союзного государства и принципиально новую платформу, потому что экономическая платформа будет создана, а это важно, — подчеркнул он по итогам встречи с членами правительства Оренбургской области.

Белорусский посол уточнил, что 21 карта из 28 уже согласована, осталось проработать «буквально семь карт», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что большая часть мероприятий из дорожных карт по интеграции России и Белоруссии уже реализована.