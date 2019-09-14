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Российская и американская стороны обсудили в Вене возможности по взаимному увеличению численности сотрудников посольств и консульств в обеих странах, рассказал посол Соединённых Штатов в Москве Джон Хантсман.

По его словам, переговоры прошли 11 сентября. Возможность нарастить число дипломатов необходима для выполнения работы представительств, передаёт «Интерфакс». Ранее News.ru писал, что США и Россия договорились о возвращении к старым...