Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен после вступления в должность выдвинуть сенатором от исполнительной власти города Валентину Матвиенко.
Приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать работу, — заявил журналистам глава Северной столицы.
В данное время Матвиенко является председателем Совета Федерации и сенатором от правительства Санкт-Петербурга.
Как писал News.ru, по итогам голосования 8 сентября временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов победил на выборах главы города. Это произошло после того, как его основной конкурент от КПРФ, режиссёр Владимир Бортко снял свою кандидатуру, став объектом резкой критики со стороны однопартийцев.