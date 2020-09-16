Байден в разговоре с Порошенко сравнил Трампа с собакой

https://static.news.ru/photo/a5005df2-f807-11ea-9731-fa163e074e61_660.jpg Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press

Бывший вице-президент США Джо Байден в разговоре с экс-президентом Украины Петром Порошенко сравнил американского президента Дональда Трампа с собакой. По его мнению, Трамп похож на собаку, которая преследует машину, не понимая, как та едет и что у неё внутри.

Запись этого предполагаемого разговора опубликовал депутат Верховной рады Андрей Деркач. Беседа, по его утверждению, состоялась в ноябре 2016 года. Байден тогда спросил у Порошенко о его разговоре с Трампом. Порошенко ответил, что беседа была более тёплой и искренней, чем ожидалось. Тогда Байден сказал, что Трамп — «как собака, которая бежит за машиной по дороге, потом хватает её, но не понимает, что с ней делать».

Как писал NEWS.ru, ранее Деркач обвинил Порошенко в обсуждении с американцами украинских внешнеполитических вопросов. Среди тем переговоров было предоставление $1 млрд в обмен на сохранение схемы работы, связанной с сыном Байдена Хантером компании Burisma. Порошенко заявил, что эти записи являются подделкой. По его словам, эти публикации — масштабная операция «пятой колонны», которая пытается втянуть Украину в американскую предвыборную борьбу. В результате может быть подорвана поддержка страны от обеих партий США.