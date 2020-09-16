Байден в разговоре с Порошенко сравнил Трампа с собакой

Бывший вице-президент США Джо Байден в разговоре с экс-президентом Украины Петром Порошенко сравнил американского президента Дональда Трампа с собакой. По его мнению, Трамп похож на собаку, которая преследует машину, не понимая, как та едет и что у неё внутри.
Запись этого предполагаемого разговора
Как писал NEWS.ru, ранее Деркач обвинил Порошенко в обсуждении с американцами украинских внешнеполитических вопросов. Среди тем переговоров было предоставление $1 млрд в обмен на сохранение схемы работы, связанной с сыном Байдена Хантером компании Burisma. Порошенко заявил, что эти записи являются подделкой. По его словам, эти публикации — масштабная операция «пятой колонны», которая пытается втянуть Украину в американскую предвыборную борьбу. В результате может быть подорвана поддержка страны от обеих партий США.
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