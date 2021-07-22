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Байден рассказал, что Путин полагается на автократию

05:27, 22 июля 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press
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Президент США Джо Байден заявил, что руководители России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин делают ставку на автократию, сообщает РИА Новости.

Я разговаривал с Си Цзиньпином из Китая, я знаю его хорошо, он крепкий парень, он по-настоящему верит: XXI век будет определяться олигархами, не шутка, демократия не может работать в XXI веке — он убеждал меня, — отметил хозяин Белого дома.

Он добавил, что слышал подобное и в беседах с Путиным.

Эти ребята ставят на автократию, не шучу. Демократия должна встать и показать, что у нас получается, — считает Байден.

Ранее стало известно, что в ходе визита Ангелы Меркель в США была подписана Вашингтонская декларация, которая определяет общие принципы политики двух стран. На встрече с американским президентом Джо Байденом были достигнуты договорённости о том, как «реагировать» на политику России и Китая.

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