Байден рассказал, что Путин полагается на автократию

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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что враждебная тональность сделки Вашингтона и Берлина о «Северном потоке — 2» противоречит духу переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, сообщает РИА Новости.

Документ вызывает серьёзные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов 16 июня...