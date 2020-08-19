Байден призвал США потребовать у России не вмешиваться в дела Белоруссии

https://static.news.ru/photo/42cbd354-e23c-11ea-9cbb-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: ImagePressAgency/face to face

Вашингтон должен потребовать от Москвы не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, а также поддержать призыв к проведению в этой стране честных выборов. Об этом заявил кандидат на пост президента США от Демократической партии 77-летний Джо Байден.

США должны поддержать призыв Светланы Тихановской о проведении честных выборов. России необходимо заявить о том, чтобы она не вмешивалась — тут дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров, — заявил Байден.

Политик назвал жителей Белоруссии «смелыми гражданами». Они демонстрируют, что их нельзя заставить замолчать с помощью террора или пыток, отметил кандидат на пост президента США.

На выборах в Белоруссии победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Его основным соперником была Светлана Тихановская, за которую проголосовали 10,1% избирателей. Оппозиция заявила, что выборы были сфальсифицированы. С 9 августа в стране проходят массовые акции протеста. В первые дни они сопровождались жёсткими действиями со стороны силовиков.

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной. Он подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за происходящим в республике. Позже на встрече с журналистами американский лидер случайно перепутал Белоруссию с террористами.

Европейский союз в ближайшее время намерен ввести санкции против значительного числа белорусских должностных лиц из-за ситуации в республике. Рассматривается возможность включить в этот список Лукашенко. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европа не признаёт результаты прошедших выборов и поддерживает тех, кто требует организовать новые. При этом он подчеркнул, что граждане Белоруссии должны самостоятельно решать, нужны ли им новые выборы.

NEWS.ru писал, что Лукашенко попросил Европу не вмешиваться в дела Белоруссии.