Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ в ближайшее опубликует имеющиеся данные по распространению среди жителей страны фейков об изменениях в Конституцию. Об этом NEWS.ru сообщил её председатель, замглавы комитета СФ по международным делам Андрей Климов. Ранее об активизации иностранных некоммерческих организаций накануне общероссийского голосования заявил и секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Вместе с тем, эксперты, опрошенные NEWS.ru, такие заявления оценивают неоднозначно. Попытки влияние иностранных НКО на предстоящее голосование за Конституцию, безусловно есть, но чрезмерной активности иностранных агентов сегодня не наблюдается, считают они.

Есть фейки, а есть реальные проблемы

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о том, что в его распоряжении есть данные об активизации работы иностранных и проиностранных НКО, которые намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения в преддверии всероссийского голосования за поправки в Конституцию РФ.

Николай Патрушев Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам председателя временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова, заявление Патрушева полностью соответствует той информации, которой обладает временная комиссия. Парламентарий отмечает, что нападки на Конституцию начались ещё зимой — в январе, когда президент России Владимир Путин сделал соответствующее заявление перед Федеральным Собранием. И сигнал был дан «Голосом Америки», который стали публиковать тезисы, причём даже не от лица российских граждан, а от своих экспертов, которые говорили о том, что все это делать не нужно, появились слова типа «конституционный переворот» и так далее, напомнил он.

Тут же стали вступать в игру разнообразные наши так называемые НКО. Патрушев называет некоторые организации, но это далеко не все, кто оживился. Кроме того, были подключены ресурсы некоторых членов Парламентской ассамблеи Совета Европы, депутатов Европейского парламента. То есть за рубежом началась довольно массированная работа. И ещё тогда, в марте, а потом и в апреле, были заседания нашей Комиссии, где мы обращали внимание на все эти факты. И в ежегодном докладе, работа над которым завершается, есть целый раздел, посвященный всей этой истории с Конституцией. Андрей Климов сенатор, председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сенатор, председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

Сенатор так же отмечает, что, как правило, протестная активность в России начинается в мае-июне, то есть в преддверии единого дня голосования, который, как правило, проходит в начале сентября.

Начинается всплеск так называемой протестной активности, как по мановению руки, и там уже подтягивается все, что угодно. Что бы ни произошло, всё подтягивается в такого рода разжигание протестов. Раньше этим активно занимались дипломаты, в основном американские, но, надеюсь, они извлекли уроки, — уточнил он.

Климов пообещал, что ближе к запланированным событиям профильная комиссия Совфеда повысит активность своей работы и к моменту голосования её эксперты сделают все необходимые заявления.

У нас уже разработан план мероприятий, и в этом плане работы есть работа среди населения — чтобы люди понимали, где есть фэйки, где есть влияние извне. А где есть действительно проблемы, которые они, как носители суверенитета, должны решать сами, — пояснил сенатор.

Кроме того, по словам Климова, нужно обращать внимание на матчасть западных стран, которые делают заявления о происходящих внутриполитических российских процессах.

Из Америки нам говорят — и про всероссийское голосование, и про то, что международное право должно превалировать над российским, ну и по поводу выборов президента. Так вот, на все эти три темы есть очень простые ответы — в США никогда международное право не превалировало над национальным, и ни им делать какие-то заявления. Американская конституция и поправки к ней никогда не принимались на референдумах и голосованиях, она была принята небольшой группой лиц. Что касается сроков, то здесь не Конституция устанавливает кому быть или не быть кандидатом, а выборный процесс, — добавил парламентарий.

Делить на двое

Впрочем, в экспертном сообществе расценивают такие заявления неоднозначно. Так, по словам директора Института современного развития Дмитрия Солонникова, сложившаяся в России ситуация сложная с самых разных точек зрения, и попытки влияние иностранных НКО на предстоящее голосование за Конституцию, безусловно есть. Однако, как заявил эксперт в разговоре с NEWS.ru, чрезмерной активности иностранных агентов сегодня не наблюдается.

Достаточно активно проявляли себя они и в 2014-2015 годах — во время обострения ситуации с Украиной, активно они проявляют себя и на фоне суда в Гааге по делу разбившегося над Украиной Боинга. Но я бы не стал говорить о том, что ситуация с поправками в конституцию сильно выбивается из того контекста деятельности пропагандистской машины, работающей на территории России за счёт зарубежных средств. Конечно, работа ведется — это естественная ситуация, но проблема гораздо серьёзнее. Дмитрий Солонников директор Института современного государственного развития директор Института современного государственного развития

По мнению эксперта, речь идёт, в первую очередь, о психологическом состоянии населения нашей страны после эпидемии и той информационной кампании, которую проводили российские власти в связи с пандемией и карантином.

Психологи фиксируют не очень здоровое психологическое состояние российского общества — большая степень агрессии, депрессивные состояние, потеря ориентиров будущего, дезориентация в жизни общества. И на этом фоне будут проходить принятие поправок в Конституцию, к которым с самого начала было неоднозначное отношение, — уточнил он.

Солонников также отметил, что основная масса вопросов населения к поправкам заключается в так называемом втором пакете, сформированном общественниками, активистами и представителями партий.

Мне кажется, эти поправки нужно поделить на две части: первая — то, что предлагал президент, там всё четко, понятно и логично во взаимоотношении федеральных органов власти, роль региональных властей, социальный пакет. И вторая — огромное количество поправок, которые были инициированы гражданскими активистами, НКО, партиями. Именно в этих поправках все путаются. И ситуация, когда все поправки будут приниматься одним большим пулом — в этом заключается некая сложность, — отметил эксперт.

Напомним, ранее глава государства определился с днём голосования за поправки в Конституцию РФ. 1 июля и в течение семи дней до этого каждый житель страны в любом удобном для него формате сможет сделать свой выбор — для этого ЦИК РФ организует массу площадок для голосования, включая кабинки в парках и придомовых территориях. Кроме того, в двух регионах планируется провести голосование за поправки в онлайн — в Москве и Нижегородской области.