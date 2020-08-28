Анкара отправила в Москву делегацию для переговоров по Ливии

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Член Совфеда Константин Косачев заявил, что Черногория может поменять стратегический курс и уйти от антироссийской ориентации после прошедших там 30 августа парламентских выборов.

Правившая в течение трёх десятилетий партия Джукановича впервые не получает собственного большинства. Антироссийскую карту, а она вбрасывалась в самый центр предвыборной кампании, на этот раз разыграть не удалось, — написал...