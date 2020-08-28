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Анкара отправила в Москву делегацию для переговоров по Ливии

09:33, 31 августа 2020
Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Делегация из Турции отправилась в Москву для переговоров по Ливии. В её состав включены представители трёх ведомств — МИД, Минобороны и управления разведки.

Об этом сообщает телеканал A Haber. Отмечается, что переговоры должны занять два дня — 31 августа и 1 сентября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа принял председателя Высшего государственного совета Ливии Халеда аль-Мишри. По итогам мероприятия стороны не сделали заявлений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ливии. Вновь была подчёркнута необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров.

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