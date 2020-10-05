Аналитики прогнозируют отставки губернаторов семи регионов

https://static.news.ru/photo/dc048420-06d2-11eb-84e9-fa163e074e61_660.jpg Шолбан Кара-оол Фото: Шолбан Кара-Оол/vk.com

Ряд губернаторов могут покинуть свои должности осенью и весной. В «красную зону» попали главы семи регионов.

Согласно рейтингу политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», среди них оказались Шолбан Кара-оол (Тува), Валентин Коновалов (Хакасия), Сергей Морозов (Ульяновская область), Вячеслав Битаров (Северная Осетия), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия), Владимир Васильев (Дагестан) и Владимир Сипягин (Владимирская область). В Ульяновской области и Туве в 2021 году пройдут прямые выборы губернаторов, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — непрямые.

Число губернаторов, находящихся в «красной зоне» рейтинга, снизилось. Часть, кто там находился, уволили, а часть переместилась в «жёлтую зону» из-за того, что из-за пандемии кадровая политика стала более консервативной, — отметил президент холдинга «Минченко консалтинг», подготовившего рейтинг, Евгений Минченко.

К рискам избирательной кампании будущего года аналитики относят разрыв в электоральном поведении всё более оппозиционных крупных городов и лояльной глубинки и то, что губернаторам с высокими результатами будет непросто воспроизвести результат для «Единой России» во время думской кампании.

По словам Минченко, мотивация оппозиционеров на выборах губернаторов ниже, чем на выборах в Госдуму, куда идут с желанием выиграть.

А на губернаторских «не дай бог выиграть» после [ареста губернатора Хабаровского края Сергея] Фургала и [отставки главы Иркутской области Сергея] Левченко, — заявил он, добавив, что на думских выборах наблюдение намного лучше, поэтому сделать результат сложнее.

Президент холдинга считает, что губернаторы стали вновь возглавлять отделения «Единой России» и они должны были бы «поделиться рейтингом», однако не стоит забывать, что не всегда результат главы региона на выборах является тем уровнем доверия, который он имеет по факту.

В свою очередь политолог Екатерина Курбангалеева отметила, что принципы голосования за конкретного кандидата и партийные списки различаются.

«Единая Россия» не случайно настаивала на переходе к выборам по одномандатным округам в большинстве регионов. В случае голосования за конкретного кандидата к базе партийного рейтинга добавляются симпатия к конкретному кандидату, его заслуги и прочее, — пояснила она.

Эксперт добавила, что при голосовании за партию её рейтинг определяет базовое восприятие со стороны населения и поэтому негатив, если он имеется, очень трудно «перебить».

Курбангалеева также сообщила, что в последнее время на выборы губернатора оппозиционеры часто не выставляют своих кандидатов, однако на думских выборах складывается иная ситуация — «выбор идёт между одинаково известными брендами».

Комментируя возможные отставки, она заявила, что в текущем году их будет немного, так как ситуация с коронавирусом и в экономике ухудшается, а на границах страны неспокойная обстановка. Кроме того, предстоят выборы в Госдуму. По её словам, замен можно ждать там, где проводятся непрямые выборы и, возможно, где есть «„губернаторы вопреки“ вроде Хакасии», передают «Ведомости».

Ранее NEWS.ru писал, что глава Дагестана Владимир Васильев не планирует покидать пост руководителя республики. До этого в СМИ появилась информация, согласно которой Васильев может покинуть пост главы Дагестана после думских выборов 2021 года. Сведения были обнародованы со ссылкой на источник, близкий к руководству региона и страны.