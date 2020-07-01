Аналитик объяснил, почему Берлин решил «сделать ставку» на Москву

https://static.news.ru/photo/a7a1fff2-bbe9-11ea-ba8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Появление ряда противоречий в отношениях с США вынудило Германию переориентировать свой внешнеполитический курс, сделав ставку на Россию. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Так он прокомментировал слова посла Германии в Москве Гезы Андреаса фон Гайра, который рассказал, что Берлин во время председательствования в Совете Евросоюза будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Москвой. Оленченко считает, что в Вашингтоне не станут терпеть ситуацию, в которой самостоятельная Германия станет лидером Западной Европы.

Между США и Германией появился целый клубок противоречий — начиная от экономического соперничества в ряде отраслей и заканчивая такими вопросами, как пребывание американских солдат на немецкой земле, или вопросами конкуренции за доминирование на Европейском субконтиненте. <...> И конечно, Вашингтон хотел бы, чтобы Берлин занимал подчиненное положение, — объяснил аналитик в беседе с RT.

Он добавил, что в Берлине всё чаще говорят о важности проведения самостоятельной политики, без оглядки на Вашингтон. Отношения с США начали портиться у немцев ещё при президентстве Барака Обамы, при Дональде Трампе ситуация «усугубилась», считает Оленченко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 1 июля председательство в Совете ЕС перешло от Хорватии к Германии. Главенство ФРГ в Совете продлится до конца 2020 года. За этот период Берлину предстоит решить множество задач, самыми приоритетными из которых власти страны считают преодоление последствий пандемии коронавируса, укрепление европейской системы здравоохранения и цифровизации, защиту климата, нормализацию сотрудничества ЕС с крупными геополитическими игроками — Россией, Китаем и США.