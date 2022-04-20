Американист назвал главного бенефициара украинского кризиса в США

Политолог-американист Малек Дудаков заявил NEWS.ru, что в первую очередь на кризисе вокруг Украины зарабатывает военно-промышленный комплекс США. Эксперт добавил, что ВПК США планирует получить «сверхприбыли» на фоне событий в данной стране. Он отметил, что «мы будем наблюдать ещё больше хаоса и вооружённых конфликтов в мире».

Всё очевидно. В первую очередь [зарабатывает] ВПК США. Отрасль планирует получать сверхприбыли на украинском кризисе, [поставляя Киеву оружие]. И мы будем наблюдать больше хаоса в мире, больше военных конфликтов и так далее. В первую очередь, на этом зарабатывает оборонка, — рассказал Дудаков.

Спикер также усомнился, что США выгоден продовольственный кризис, связанный с перебоями поставок зерна с территории Украины и РФ. Дудаков подчеркнул, что подобные проблемы грозят дестабилизация «многих развивающихся стран», где сейчас начались социальные волнения — Ливан, Шри-Ланка, Пакистан.

Резкий рост цен на продовольствие ударит и по репутации западных стран — в Европе дефицит, рост цен и рекордная инфляция за 40 лет в США. Другое дело, что, конечно же, развивающимся странам это грозит гораздо большими потрясениями. И, в общем-то, ситуацию управляемого хаоса мы можем наблюдать на Ближнем Востоке, в Африке. В Вашингтоне могут предполагать, что им удастся в этой мутной воде какую-то рыбку поймать, но я допускаю, что это приведёт к расшатыванию америкоцентричного миропорядка и усиления позиций других стран, в том числе и России, — добавил американист.

Он объяснил, что РФ является одним из крупнейших в мире экспортёров продовольствия и осваивает новые рынки сбыта в странах, раньше не покупавших её товары — "это касается торговой экспансии в Африке, усиления взаимоотношений со странами Персидского залива, Индией.