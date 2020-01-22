Алексей Сазанов Алексей Сазанов Фото: Minfin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Алексея Сазанова статс-секретарём-заместителем министра финансов. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства России.

Назначить Сазанова Алексея Валерьевича статс-секретарём — заместителем Министра финансов Российской Федерации, — говорится в документе.

Ранее Алексей Сазанов был директором департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность заместителя министра финансов Антона Дроздова.

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