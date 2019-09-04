https://static.news.ru/photo/aab2a1f2-cfbc-11e9-bf90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину поскорее заключить мирный договор для развития двусторонних отношений.

Больше нельзя заставлять ждать людей, которые хотят и будут жить в будущем. Владимир, давай вдвоём сделаем все, чтобы мы двигались все время вперёд, пока не достигнем цели, — сказал Абэ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

V Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября 2019 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Как ранее писал News.ru, Синдзо Абэ заявил, что правительство Японии собирается упростить выдачу виз для студентов из России, которые хотят обучаться в Японии.